Сплиттер: я был и звёздным игроком, и ролевиком — это помогает мне как тренеру

Новый главный тренер «Чикаго Буллз» бразилец Тьяго Сплиттер, который в прошедшем сезоне исполнял обязанности главного тренера «Портленд Трэйл Блэйзерс», рассказал, как его игровой опыт в Европе и НБА помогает ему лучше понимать своих подопечных.

«У меня были разные версии себя как игрока. В Европе я был, скорее, звёздным игроком. Когда же я пришёл в НБА, то стал ролевым игроком в очень сильной команде. Мне пришлось адаптироваться и оказаться в разных ситуациях, благодаря чему я понимаю, как чувствует себя ролевой игрок, и понимаю, как чувствует себя звезда, на которой лежит вся ответственность.

Думаю, это также помогает мне лучше понимать тех, кого я тренирую», — сказал Сплиттер в интервью на YouTube-канале «Чикаго Буллз».