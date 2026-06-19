Форвард УНИКСа Беленицкий: нет ни одного игрока, кто не отхватывает от Перасовича

Форвард УНИКСа Михаил Беленицкий рассказал о работе с главным тренером казанской команды Велимиром Перасовичем, его методах и мудрых советах.

— Перасович сильно повлиял на вашу игру? Помог раскрыться по-новому?

— Если бы он мне не доверял такое большое игровое время, я бы и играл меньше, и брал бы на себя меньше. Даже если я ошибаюсь, он позволяет мне это делать. Конечно, с орами и криками, но ты понимаешь, что он хочет от тебя только лучшего.

— Часто отхватываете от него?

— Да. Нет ни одного игрока, кто от него не отхватывает. Все по чуть-чуть да получают. Это классика.

— По душам с ним говорите?

— Да, часто. Когда у нас выезды, он подходит к нам и рассказывает какие-то истории. У него опыта много, он сам долго играл и был классным игроком. Поэтому он может на своём примере что-то рассказать, донести простым языком.

— Какой главный совет вы запомнили от Велимира?

— Это было ещё в прошлом году, в серии с ЦСКА. Я тогда сильно переживал, думал, что мне надо много себя показывать, проявлять себя. Из-за этого я волновался, а на выходе были максимально неудачные игры. На что он мне просто сказал: «Расслабься и делай то, что ты умеешь. Не надо показывать, что ты Майкл Джордан. Играй свою игру, и она сама к тебе придёт», — приводит слова Беленицкого «Спорт Бизнес Online».