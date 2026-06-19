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10 стран призвали ФИБА не допускать сборную России до международных турниров

10 стран призвали ФИБА не допускать сборную России до международных турниров
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Представители 10 стран направили коллективное обращение в Международную федерацию баскетбола (ФИБА), выразив несогласие с возможным возвращением России и Беларуси к участию в международных соревнованиях.

Подписи под документом поставили руководители баскетбольных федераций Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции и Украины.

«Мы убеждены, что участие национальных сборных России и Беларуси в международных баскетбольных соревнованиях под их национальными флагами, гимнами и символикой является неприемлемым и противоречит ценностям ответственности, солидарности и уважения, на которых основан международный спорт», — говорится в официальном заявлении.

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