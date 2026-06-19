Томас поддержал Вембаньяму, который не стал пожимать руки игрокам «Никс» после финала

Член Зала славы баскетбола Айзея Томас поддержал французского центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньяму, который после поражения в финальной серии c «Нью-Йорк Никс» (1-4) не стал пожимать руки игрокам команды-победительницы.

«В спорте увековечен лишь один случай, когда команда не стала пожимать руки победителю [отсылает к 1991 году]. Но покажите мне видеозапись, где Ларри Бёрд и Мэджик Джонсон пожимают друг другу руки после финала НБА. У Вемби были свои взлёты и падения. Но у меня к нему только одна претензия – ему следует проводить больше времени ближе к кольцу, где он эффективнее, а не на дуге. Он один из лучших игроков, которых когда-либо видела наша лига», – приводит слова Томаса портал Basketball Network.