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Макгрэди: Дилан Харпер должен быть в стартовом составе «Сан-Антонио»

Макгрэди: Дилан Харпер должен быть в стартовом составе «Сан-Антонио»
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Член Зала славы НБА Трэйси Макгрэди заявил, что «Сан-Антонио Спёрс» обязан перевести 20-летнего разыгрывающего Дилана Харпера в стартовый состав, даже если для этого придётся изменить роль ДеАарона Фокса.

«Пятьдесят миллионов долларов. Пятьдесят миллионов не захотят выходить со скамейки запасных. Но Харпер должен выходить в стартовом составе. Мне всё равно! Этот парень должен быть в старте. Никакого выхода со скамейки запасных, бро. Я не говорю, что Фокс должен обязательно уйти, но он должен уступить позицию стартового разыгрывающего. Просто обязан. Другого пути нет. Так что либо нужно куда-то отправлять его, либо что-то придумать. Этот молодой человек должен быть в стартовом составе», – сказал Макгрэди в своём подкасте на YouTube.

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