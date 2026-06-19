Инсайдер: «Сан-Антонио» хочет подняться на драфте, обменяв пики второго раунда

Инсайдер Бретт Сигель сообщил, что «Сан-Антонио Спёрс» рассматривает возможность подняться выше на предстоящем драфте НБА, первый раунд пройдёт 23 июня, а второй — 24 июня.

«Сообщается, что «Сан-Антонио» заинтересован в том, чтобы собрать свои выборы во втором раунде (35, 42, 44) и обменять их на возможность подняться либо в конец первого раунда, либо в начало второго — на 31-й или 32-й пик, в зависимости от того, кто будет доступен.

Зуби Эджиофор, Джошуа Джефферсон и Алекс Карабан считаются наиболее вероятными целями для «Спёрс» в начале второго раунда, если они сумеют обменять 42-й и 44-й пики на более высокие позиции», — приводит слова Сигела Clutch Points в социальной сети Х.