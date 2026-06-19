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В «Вашингтоне» высказались о будущем Энтони Дэвиса в клубе

В «Вашингтоне» высказались о будущем Энтони Дэвиса в клубе
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Президент по баскетбольным операциям «Вашингтон Уизардс» Майкл Уингер заявил, что американский центровой Энтони Дэвис намерен остаться в клубе и участвовать в долгосрочном проекте команды.

«Общение с Энтони Дэвисом — это одно удовольствие. Он профессионал высочайшего уровня. Понимает, кто он в этой лиге, понимает, в каком направлении движется лига, чего мы хотим достичь как организация. Он ясно дал мне понять, что хочет быть частью того, что мы строим.

Как и все мы, он хочет играть в действительно сильной команде и бороться за большие цели. Это и есть наша задача — именно к этому стремимся. И я рад, что Энтони будет с нами в этом процессе», — приводит слова Уингера NBC.

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