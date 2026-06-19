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Роберсон ответил, что помогло стать лидером «Зенита» после почти трёх месяцев отсутствия

Роберсон ответил, что помогло стать лидером «Зенита» после почти трёх месяцев отсутствия
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Форвард команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Андре Роберсон высказался о долгом восстановлении после мышечно-фасциального повреждения, полученного в октябре 2025 года, из-за которого вернулся на паркет только в январе 2026-го.

— Первая часть сезона была для вас непростой: травма, восстановление, затем возвращение на площадку. Что помогло вам выйти на тот уровень, который мы увидели в плей-офф? В решающих матчах вы были одним из лидеров команды.
— Прежде всего — поддержка команды и медицинского штаба. И, наверное, сама травма тоже сыграла свою роль. Думаю, никто не мог предвидеть, что это случится, но такие вещи являются частью игры. Причём не только я столкнулся с этим — по ходу сезона у нас многие игроки то выбывали, то возвращались. Мы справились с этим, это заслуга не только баскетболистов, но и медицинского персонала, руководства клуба, которые всё это время были рядом и поддерживали нас. Одно дело — говорить правильные слова, совсем другое — подтверждать их делом. Это значит гораздо больше. Это лишь подтверждает высокий уровень нашей организации, — приводит слова Роберсона пресс-служба команды.

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