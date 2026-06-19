Видео: Максим Барашков отреагировал на подписание контракта с «Локомотивом-Кубань»

27-летний российский лёгкий форвард Максим Барашков обратился к поклонникам команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» после подписания контракта с краснодарским клубом.

«Локо-семья», всем привет, на связи Макс Барашков! Для меня большая честь присоединиться к такому сильному коллективу. Очень рад оказаться в клубе, который ставит перед собой самые высокие цели. «Локомотив» — сильная структура, которая стремительно развивается. И я буду делать всё, что от меня зависит, чтобы команда радовала вас яркими победами. Увидимся в новом сезоне», — сказал Барашков в видео, опубликованном пресс-службой клуба.

Последние три сезона баскетболист провёл в составе МБА-МАИ. В чемпионате Единой лиги сезона-2025/2026 Барашков принял участие во всех 43 матчах команды. Форвард дважды выигрывал Кубок России.