«Будто в Брюсселе заседают». Журова — об обращении 10 стран в ФИБА из-за России и Беларуси

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о коллективном обращении сразу 10 стран в Международную федерацию баскетбола (ФИБА), в котором они выразили несогласие с возможным возвращением России и Беларуси к участию в международных соревнованиях.

«К сожалению, так и будет это продолжаться. В тех федерациях, где сильное европейское лобби, они будто в Брюсселе заседают, у них оттуда идёт методичка. Ведут себя не как спортивные чиновники, которые должны переживать за спорт, а как политики чистой воды. При этом такие политики, которые только одну точку зрения воспринимают и вторую даже изучать не хотят. У них, к сожалению, искажённая информация. Есть федерации, где это лобби очень сильное и не разбавлено другими странами — там и нигде не участвуем. Как только есть Европа и скандинавские страны — шансов практически нет. Украинская сторона это хорошо понимает и тут же начинает подкидывать дровишек, подогревают русофобской информацией на грани фальсификации.

Набрасывают даже не про страну в целом, а про спортсменов, про руководителей, работников федераций. Кто больше накидает, так и начинаются бойкоты. Хотя непонятно, как так может быть. Если провести аналитику, то это мы и увидим. Вот, например, паралимпийский комитет допустил всех, но мы там видим в представительстве и африканские страны, и много других, кроме Европы. В плавании, в фехтовании, в борьбе, в гимнастике выступаем с флагом и гимном, а тут бойкот хотят устроить – как такое может быть. Наша задача добиться большинства во всех федерациях», — приводит слова Журовой «РИА Новости».