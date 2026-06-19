«Не самые хорошие выражения». Легионер «Зенита» — о любимых русских словах

Американский форвард команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Андре Роберсон рассказал о своих любимых словах из русского языка, который начал изучать после переезда в Россию в 2025 году.

— Как сказали, вам нравится русский язык. Не могли бы назвать пару своих любимых русских слов?

— Любимые русские слова? «Отлично» — очень хорошее слово, мне оно нравится. Но некоторые слова, которые мне действительно нравятся, я, пожалуй, не могу назвать, потому что это не самые хорошие выражения, которые иногда использую на площадке, хотя в повседневной жизни почти никогда. Так что, пожалуй, больше ничего не приходит в голову, — приводит слова Роберсона пресс-служба команды.