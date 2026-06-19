Именитый режиссёр Спайк Ли отреагировал на чемпионский парад «Нью-Йорк Никс»

Известный американский кинорежиссёр и продюсер, обладатель премии «Оскар» Спайк Ли высказался о чемпионском параде команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс», поклонником которой он является.

«Никогда не был на параде, никогда! И я рад, что это именно этот парад», — приводит слова Ли издание ESPN.

Чемпионский парад прошёл в Нью-Йорке в четверг, 18 июня. Баскетболисты «Никс» в финальной серии обыграли команду «Сан-Антонио Спёрс», закрыв серию со счётом 4-1. Этот титул стал первым для «Нью-Йорка» первым с 1973 года.

В финале Восточной конференции «Нью-Йорк» уверенно прошёл «Кливленд Кавальерс» — 4-0.