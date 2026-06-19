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Д'Анджело Расселл подписал контракт с «Вашингтон Уизардс» — инсайдер

Д'Анджело Расселл подписал контракт с «Вашингтон Уизардс» — инсайдер
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30-летний американский баскетболист Д'Анджело Расселл, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, подписал новый контракт с командой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс», о чём сообщил журналист и инсайдер Джейк Фишер.

«Согласно источникам, Д'Анджело Расселл согласился на контракт с «Уизардс» на сезон-2026/2027 стоимостью $ 6 млн», — написал Фишер в социальной сети Х.

Расселл присоединился к столичной команде в 2026 году в результате громкого обмена между «Вашингтоном» и «Даллас Маверикс», в результате которого игрок стал частью пакета, куда вошли помимо него: 10-кратный участник Матча звёзд и чемпион лиги Энтони Дэвис, Джейден Харди и Данте Экзам. А в «Даллас» пришли чемпион лиги Крис Миддлтон, Эй Джей Джонсон, Малаки Брэнэм, Марвин Багли, два выбора в первом раунде и три во втором раунде.

За команду Расселл не провёл ни одного матча.

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