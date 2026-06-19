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Форвард «Зенита» высказался о лучшем новичке НБА Флэгге, встречающемся с его сестрой

Форвард «Зенита» высказался о лучшем новичке НБА Флэгге, встречающемся с его сестрой
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Американский форвард команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Андре Роберсон высказался о лучшем новичке НБА 2026 года Купере Флэгге («Даллас Маверикс»), который встречается с его младшей сестрой Арианной Роберсон.

— В медиа фигурировала информация, что парень вашей сестры — Купер Флэгг, один из лучших новичков НБА. Что думаете о его дебютном сезоне?
— Он провёл феноменальный год. Честно говоря, их отношения стали для меня неожиданностью, но я очень рад за них. Это отличный парень и замечательный игрок, но для меня ещё важнее, какой Флэгг человек вне площадки. Он воплощает всё, что хотелось бы видеть в человеке, который встречается с твоей сестрой и строит с ней отношения. Он действительно хороший парень. Уверен, продолжит прогрессировать и на площадке. Я всегда желаю ему только самого лучшего, — приводит слова Роберсона пресс-служба команды.

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