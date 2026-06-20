Чемпион НБА и эксперт получил новую должность в команде NCAA — Чарания

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс стал генеральным менеджером «Джексон Стэйт Тайгерс» в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), о чём сообщил Шэмс Чарания.

Перкинс тесно сотрудничал с главным тренером команды Треем Джонсоном и вице-президентом и спортивным директором Эшли Робинсоном для оформления новой роли.

Аналитик ESPN Кендрик Перкинс согласился стать не только генеральным менеджером, а также возглавить отдел по работе с медиа и вещанием, по словам Перкинса: «Я благодарен за эту возможность повлиять на жизни молодых людей и вернуть долг своему сообществу», — написал Чарания в социальной сети Х.