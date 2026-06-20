Инсайдер: «Фенербахче» согласовал контракт с центровым УНИКСа Бингэмом

Турецкий баскетбольный клуб «Фенербахче» согласовал двухлетний контракт с американским центровым УНИКСа Маркусом Бингэмом. Об этом сообщает инсайдер Бугра Узар на своей странице в социальной сети Х.

В прошедшем сезоне 24-летний американский баскетболист выступал за УНИКС в Единой лиге ВТБ и был признан «Дебютантом года». В среднем он набирал: 15,6 очка, 7,1 подбора, 1,4 перехвата и 1,8 блок-шота за игру.

Центровой помог УНИКСу завершить регулярку на втором месте в турнирной таблице с 33 победами при семи поражениях. Казанская команда дошла до финала плей-офф Единой лиги, где уступила ЦСКА со счётом 0-4 в серии.