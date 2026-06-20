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Аналитик: «Спёрс» всё ещё видят Фокса основным разыгрывающим команды

Аналитик: «Спёрс» всё ещё видят Фокса основным разыгрывающим команды
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Аналитик ESPN Майкл Си Райт сообщил, что «Сан-Антонио Спёрс» продолжает считать ДеАарона Фокса основным разыгрывающим команды, несмотря на его неудачную игру в финальной серии плей-офф с «Нью-Йорк Никс» (1-4).

«В руководстве «Спёрс» всё ещё видят Фокса основным разыгрывающим. Источники отмечают, что присутствие ДеАарона помогало успокоить партнёров и он был главным плеймейкером команды на протяжении большей части сезона, добавляя, что одна неудачная серия, фактически проведённая на одной ноге, ничего не меняет», — приводит слова аналитика ESPN.

За 21 матч плей-офф-2026 в составе «Сан-Антонио» ДеАарон Фокс набирал в среднем 15,6 очка за игру.

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