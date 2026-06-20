Форвард «Локо» Темиров: из нашей академии должны рождаться только чемпионы

Форвард «Локомотива-Кубань» Кирилл Темиров высказался об уникальных условиях подготовки в краснодарской академии, созданной президентом клуба Андреем Ведищевым. По словам игрока, эта база не имеет аналогов в стране и, возможно, в мире.

«Андрей Владимирович Ведищев построил у нас самую лучшую академию не только в стране, а, мне кажется, вообще в этом мире. У меня туда брат приезжал, тренировался, играл. Для него там всё понравилось. Есть питание, гостиница, даже стадион. Все условия для игроков. В моё время я жил в обычном интернате. А сейчас ребята, которые играют в молодёжке, в ДЮБЛ, живут в этом центре, тренируются 24/7. Зал свободен, качалка доступна, питание у тебя самое лучшее. Поэтому из этой академии должны только чемпионы рождаться», — сказал Темиров на радио «КП»-Кубань.