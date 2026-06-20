Перкинс: «Миннесота» не может позволить себе потерять просто так ещё один первый пик

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс порассуждал о межсезонье «Миннесоты Тимбервулвз» и призвал клуб сделать всё, чтобы сохранить доверие звёздного защитника команды Энтони Эдвардса.

«Клуб должен удостовериться, что Эдвардс всем доволен. Они не могут позволить себе просто так потерять ещё один первый пик. Кевин Гарнетт (пятый номер драфта-1995) ушёл в «Бостон». Выиграл чемпионский титул. В своей речи по поводу включения в Зал славы заявил, что жалеет только о том, что не перешёл в «Бостон» раньше. Карл-Энтони Таунс. Первый номер драфта (2015). Чемпион с «Никс». Нельзя позволить этой истории повторяться. Нельзя дать Эдвардсу уйти и получить титул где-то ещё. Так что речь идёт о большой активности. Жду от «Тимбервулвз» агрессивности, чтобы Эдвардс был всем доволен в «Миннесоте», – приводит слова Перкинса First Take в социальной сети Х.