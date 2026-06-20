Ветеран «Пари НН» Бабурин: я бы хотел ещё поиграть

Ветеран баскетбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Евгений Бабурин заявил, что не планирует завершать карьеру и чувствует в себе силы продолжать выступать на высоком уровне.

— Правильно понимаю, что Евгений Бабурин не планирует завершать карьеру?

— Мне бы очень хотелось ещё поиграть, да. Кто-то может сказать, что я уже не тот, что уже пора… У меня правда есть силы. Да, я не могу, как ещё три-пять лет назад, бегать по 35 минут и через три дня ещё так же выходить. Функционала-то хватает, просто уже мышцы не успевают восстановиться, чисто физиология. Но за свои 15 минут я могу приносить пользу, причём пользу могу приносить не только в матчах, но и в раздевалке, на тренировках. У меня отличные отношения со всеми молодыми ребятами, которые уехали от нас. Так что да, мне бы хотелось продолжать. Но понятно, что это зависит не только от меня.

Меня спрашивают иногда, как в 38 лет находить мотивацию, не надоело ли ещё. Я отвечаю, что, если бы мне надоело, я бы уже закончил. У меня глаза горят. Дело даже не в деньгах, я же не в прайме, я не стою как когда-то. У нас Дима Хвостов пропустил около месяца, а потом вышел на матч и бежал быстрее молодёжи, расстраивался и переживал сильнее всех. Это показатель, что, когда у тебя есть желание, ты не оглядываешься на возраст. Я про себя понимаю, что в плане физического состояния я не хуже половины игроков, у меня второе-третье игровое время в команде. Говорят, что надо вовремя заканчивать, но пока что я ещё не чувствую, что сейчас время, — сказал Бабурин в интервью «Перехвату».