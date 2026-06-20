Игрок «Пари НН» Бабурин рассказал, почему не перешёл в УНИКС перед началом плей-офф

Ветеран БК «Пари Нижний Новгород» Евгений Бабурин рассказал, что отказался от предложения УНИКСа перед началом плей-офф Единой лиги ВТБ, несмотря на интерес казанского клуба. Причиной стала не до конца залеченная травма, из-за которой он не мог гарантировать свою готовность.

— Насколько я слышал, тебя перед плей-офф звал один российский топ-клуб, и на месте Миши Кулагина мог бы быть ты. Почему не поехал?

— Там ситуация была такой… Мы играли в Самаре, и после матча мне написал агент с вопросом, поеду ли я доигрывать сезон в Казани. Думаю, там понимали, что им нужен кто-то для ротации, а клубов, которые не прошли в плей-офф, не так много — только мы и «Самара». Но я на тот момент только-только долечил травму, которую получил во Владивостоке на «Финале четырёх» Кубка России. В первой игре ударил сустав на ноге, так и не понял, как это произошло, но после матча начала дико болеть нога, я стал заваливаться на внешнюю часть. Подумал, что просто ушиб, но кое-как на одной ноге на следующий день оттренировался и на обезболивающих отыграл ещё через день — ну и в итоге из-за компенсации у меня сильно забилась икра на другой ноге. Так я и поломался, получил надрыв. Так вот, в конце регулярки я икроножку полностью залечил, но сустав на ноге у меня болел, я вообще справился с этим только в последние пару недель. Приехать-то я мог, но я был не готов физически по большому счёту. Я так не хотел, не люблю обманывать, говорить, что я могу, и в итоге этого не делать. Плюс прямо конкретного предложения не было, — сказал Бабурин в интервью «Перехвату».