Ветеран «Пари НН» Бабурин: силы есть, но куда девать? Команды нет

Ветеран БК «Пари Нижний Новгород» Евгений Бабурин высказался о приостановке деятельности команды. По его словам, он знал о возможном закрытии, но до последнего надеялся, что решение удастся изменить.

— Ты завершил сезон, который станет последним — но не для тебя, а для «Нижнего»… Как ты встретил эту новость?

— Не скажу, что эта новость настигла меня так же, как всех, потому что я всё же знаю чуть больше, общаюсь с людьми из клуба. Но окончательное решение всё равно стало сюрпризом, пусть к этому всё и шло. В течение месяца говорили, что такой результат возможен, но это было ещё не окончательно. Были надежды, что получится найти какое-то решение, чтобы команда осталась… После сезона мы разговаривали с главным тренером, и он сказал, что хотел бы меня видеть в команде. То есть, он тоже не знал, что к этому идёт, хотя он с руководством общается больше, чем я. Делаю вывод, что на тот момент ещё ничего не было понятно, никто не ожидал. Я до конца надеялся и верил. Был готов, что будет урезание финансирования, будет смена курса, это всё можно было ожидать, но что дело дойдет до закрытия команды, я не предполагал даже. Согласен, да. Как будто камнем по голове, как в песне «Короля и шута». К сожалению, имеем то, что имеем. Силы есть, но куда девать? Команды нет, — сказал Бабурин в интервью телеграм-каналу «Перехват».