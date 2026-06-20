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Кевин Гарнетт: с удовольствием поработал бы с Вембаньямой в межсезонье

Кевин Гарнетт: с удовольствием поработал бы с Вембаньямой в межсезонье
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс», а ныне аналитик американец Кевин Гарнетт заявил, что готов персонально заниматься с французским центровым «Сан-Антонио Спёрс» Виктором Вембаньямой в межсезонье, чтобы помочь французу прокачать физическую силу.

«Для Вембаньямы это важное межсезонье. На его месте я бы поработал над туловищем, прокачал кор. Ему нужна эта сила. Я, например, не был самым крупным парнем. Но разве кто-то мог меня подвинуть в посте? Нет.

Я был одним из самых сильных и крепких парней, с которыми вы могли столкнуться. Я был способен потолкаться под кольцом. С удовольствием поработал бы с Вемби, но у этого поколения свои предпочтения в тренировках, и я должен это уважать», – поделился Гарнетт в видео на cвоём YouTube-канале.

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