Центровой «Зенита» Бако стал игроком «Тюрк Телеком»

Бельгийский центровой Исмаэль Бако официально стал игроком турецкого баскетбольного клуба «Тюрк Телеком». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Фото: БК «Тюрк Телеком»

30-летний баскетболист подписал с турецким клубом контракт до конца сезона-2026/2027. В прошедшем сезоне Бако выступал за «Зенит» в Единой лиге ВТБ, где в 15 матчах набирал в среднем 5,7 очка и делал 4,6 подбора за игру. «Зенит» уступил в серии за третье место краснодарскому клубу «Локомотив-Кубань».

Сезон-2025/2026 центровой начал в «Париже», который выступает в чемпионате и Кубке Франции, а также в Евролиге. В январе 2026 года Исмаэль Бако пополнил состав петербургского «Зенита».