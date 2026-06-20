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Форвард «Зенита» Воронцевич подвёл итоги сезона для своей команды

Форвард «Зенита» Воронцевич подвёл итоги сезона для своей команды
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Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич подвёл итоги сезона-2025/2026, в котором петербургская команда осталась без медалей Единой лиги ВТБ. По словам 38-летнего баскетболиста, сезон был сложным и непривычным, но команда могла добиться большего.

— Что вы чувствуете после завершения длительного сезона?
— После сезона осталось ощущение недосказанности. Всё время кажется, что завтра будет следующий матч. Долго не приходит понимание, что уже начался отпуск. Конечно, после встречи с болельщиками и разъездов по домам это ощущение приходит. Сезон был длинный, непростой и непривычный. Таких сезонов больше не будет. И надо признать, что в этом сезоне было много такого, чего не хотелось бы повторять. Но есть как есть, и мы отталкивались от того, что есть.

Безусловно, мы могли добиться большего. Выигрывали и в серии полуфинала с УНИКСом, и в серии за бронзу. Конечно, болельщики всегда хотят видеть победы, кубки, медали, но этот сезон тоже был целой отдельной жизнью. Через 10 лет мы будем вспоминать это время и помнить только хорошее. Были прекрасные минуты, и главное, что все живы-здоровы. Хотя травмы по ходу сезона нам отчасти помешали. Та же травма Джонни Джузэнга сильно повлияла на результат», — приводит слова Воронцевича «Спорт день за днём».

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