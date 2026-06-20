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Воронцевич: хочется равняться на таких людей, как Леброн Джеймс и Криштиану Роналду

Воронцевич: хочется равняться на таких людей, как Леброн Джеймс и Криштиану Роналду
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Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич ответил на вопрос о возможной тренерской работе и рассказал о своих предпочтениях на чемпионате мира по футболу — 2026.

— Есть ли мысли остаться в «Зените» как тренер?
— Мысли есть разные, но я надеюсь ещё поиграть, и подольше. Я чувствую в себе силы и очень хочу продолжать играть.

— Как Леброн Джеймс?
— Как Андрей Воронцевич! У Леброна своя история, у меня своя. Конечно, хочется равняться на таких людей, как Леброн Джеймс и Криштиану Роналду. Нужно постараться брать лучшее из их опыта и добавлять в свой, но у меня своя история. Я ни на кого не похож, и на меня никто не похож, — приводит слова Воронцевича «Спорт день за днём».

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