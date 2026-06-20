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Воронцевич: если сборная Марокко выиграет ЧМ-2026, буду только рад

Воронцевич: если сборная Марокко выиграет ЧМ-2026, буду только рад
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Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич поделился впечатлениями от матча Бразилия — Марокко на чемпионате мира по футболу — 2026, отметив, что симпатизирует африканской сборной, но в целом болеет за красивый футбол.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Марокко
0:1 Сайбари – 21'     1:1 Винисиус Жуниор – 32'    

— Болеете за Португалию и Роналду на чемпионате мира?
— На самом деле, я просто за красивый спорт. Вот я смотрел матч Бразилия — Марокко, первую половину посмотрел ночью, а второй тайм досмотрел уже днём. Интересный футбол, была интрига, заруба. Мне понравилась сборная Марокко, они здорово боролись. Если они станут чемпионами, буду только рад, но вообще я ни за кого конкретно не болею. А так, если получится, хочу следить за турниром до конца. Наверное, хотелось бы больше голов. 1:1 — это не так много, — приводит слова Воронцевича «Спорт день за днём».

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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