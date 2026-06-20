Воронцевич: если сборная Марокко выиграет ЧМ-2026, буду только рад

Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич поделился впечатлениями от матча Бразилия — Марокко на чемпионате мира по футболу — 2026, отметив, что симпатизирует африканской сборной, но в целом болеет за красивый футбол.

— Болеете за Португалию и Роналду на чемпионате мира?

— На самом деле, я просто за красивый спорт. Вот я смотрел матч Бразилия — Марокко, первую половину посмотрел ночью, а второй тайм досмотрел уже днём. Интересный футбол, была интрига, заруба. Мне понравилась сборная Марокко, они здорово боролись. Если они станут чемпионами, буду только рад, но вообще я ни за кого конкретно не болею. А так, если получится, хочу следить за турниром до конца. Наверное, хотелось бы больше голов. 1:1 — это не так много, — приводит слова Воронцевича «Спорт день за днём».