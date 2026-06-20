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Алексей Швед продлил контракт с УНИКСом

Алексей Швед продлил контракт с УНИКСом
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Казанский баскетбольный клуб УНИКС объявил о продлении контракта с 37-летним российским защитником Алексеем Шведом. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2026/2027.

«Рады, что ты с нами, Алексей!» — говорится в официальном заявлении клуба.

Швед присоединился к казанскому клубу в ноябре 2025 года. В 50 матчах регулярного чемпионата и плей-офф Единой лиги ВТБ он набирал в среднем 9,1 очка, 5,7 передачи (лучший результат в команде) и 2,5 подбора за 21 минуту на площадке. В пяти встречах международного WINLINE Basket Cup его показатели составили 9,0 очка, 6,0 передачи, 2,2 подбора и 1,2 перехвата за 22.41 игрового времени.

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