«Я благодарен за возможность играть на таком уровне». Исмаэль Бако попрощался с «Зенитом»

Центровой Исмаэль Бако, покинувший «Зенит» по окончании сезона-2025/2026, в прощальном интервью рассказал о тёплом приёме в Санкт-Петербурге и высоком уровне организации клуба. Сегодня, 20 июня турецкий «Тюрк Телеком» официально объявил о подписании бельгийского баскетболиста.

— Исмаэль, вы присоединились к команде уже по ходу сезона. Каким этот год в составе «Зенита» запомнится лично вам?

— Я стараюсь думать о хорошем. Я благодарен за возможность играть на таком уровне и выступать в разных странах. Здесь, в «Зените», меня сразу тепло приняли, особенно болельщики. Я моментально ощутил себя как дома. Были большие вызовы, много взлётов и падений, но в целом я очень рад, что получил этот опыт в этом сезоне.

— Единая лига ВТБ не была для вас новым турниром. Но теперь, представляя Санкт-Петербург, как бы вы описали атмосферу домашних матчей сине-бело-голубых?

— Ещё когда я играл за УНИКС, у меня сложилось сильное впечатление о «Зените» — о болельщиках, об инфраструктуре, обо всём: это клуб очень высокого уровня. И когда я приехал сюда, всё, что я себе представлял, подтвердилось. Всё было очень комфортно. Администраторы, тренерский штаб — всё очень профессионально и при этом по-домашнему. Так что у меня только положительные впечатления о клубе», — приводит слова Бако пресс-служба «Зенита».