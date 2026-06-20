Экс-центровой «Зенита» Бако назвал любимые русские слова

Центровой Исмаэль Бако, покинувший «Зенит» по окончании сезона-2025/2026, в прощальном интервью пресс-службе клуба поделился тем, какие русские слова запомнил за время игры в России. Напомним, сегодня турецкий «Тюрк Телеком» официально объявил о подписании бельгийского баскетболиста.

— Это ваш третий сезон в России. Какие ваши любимые русские слова?

— Я всегда говорю «здравствуйте», «спасибо», «пока-пока», когда заказываю доставку. Вот эти три слова я всегда держу в голове», — приводит слова Бако пресс-служба «Зенита».

В прошедшем сезоне Бако выступал за «Зенит» в Единой лиге ВТБ, где в 15 матчах набирал в среднем 5,7 очка и делал 4,6 подбора за игру. «Зенит» уступил в серии за третье место краснодарскому клубу «Локомотив-Кубань».