Алексей Швед высказался о продлении контракта с УНИКСом

Защитник УНИКСа Алексей Швед прокомментировал подписание нового контракта с казанским клубом на сезон-2026/2027.

«Очень рад продолжить путь вместе с УНИКСом. Сейчас это подписание для меня особенно ценно. Впервые за долгое время вопрос о будущем решился сразу по окончании сезона. Хочу отдельно отметить и поблагодарить президента клуба Евгения Борисовича Богачёва за его отношение, доверие и за то, что верит в меня. Также хочу сказать спасибо Ольге, Богдану и всему руководству команды. У меня по-прежнему огромное желание играть, бороться, помогать клубу побеждать и, безусловно, выиграть золото.

Отмечу, что в Казани нам очень понравилось. Мы с Настей и дочками счастливы остаться здесь. И, конечно, спасибо болельщикам! С нетерпением жду момента вновь выйти на площадку, увидеть полные трибуны и ощутить вашу невероятную поддержку. До скорой встречи!» — приводит слова Шведа пресс-служба казанского клуба.