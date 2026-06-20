Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Алексей Швед высказался о продлении контракта с УНИКСом

Алексей Швед высказался о продлении контракта с УНИКСом
Комментарии

Защитник УНИКСа Алексей Швед прокомментировал подписание нового контракта с казанским клубом на сезон-2026/2027.

«Очень рад продолжить путь вместе с УНИКСом. Сейчас это подписание для меня особенно ценно. Впервые за долгое время вопрос о будущем решился сразу по окончании сезона. Хочу отдельно отметить и поблагодарить президента клуба Евгения Борисовича Богачёва за его отношение, доверие и за то, что верит в меня. Также хочу сказать спасибо Ольге, Богдану и всему руководству команды. У меня по-прежнему огромное желание играть, бороться, помогать клубу побеждать и, безусловно, выиграть золото.

Отмечу, что в Казани нам очень понравилось. Мы с Настей и дочками счастливы остаться здесь. И, конечно, спасибо болельщикам! С нетерпением жду момента вновь выйти на площадку, увидеть полные трибуны и ощутить вашу невероятную поддержку. До скорой встречи!» — приводит слова Шведа пресс-служба казанского клуба.

Сейчас читают:
Официально
Алексей Швед продлил контракт с УНИКСом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android