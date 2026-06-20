Гарнетт объяснил, почему Леброн должен перейти в «Кливленд»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс», а ныне аналитик американец Кевин Гарнетт выразил уверенность, что 41-летнему лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс» соотечественнику Леброну Джеймсу, выступающему на позиции лёгкого форварда, следует покинуть «озёрников» и вновь вернуться в «Кливленд Кавальерс».

«На месте Брона я бы вернулся в «Кливленд». Его возвращение в «Кливленд» не только даст Бронни больше возможностей, но и позволит закрепиться в том месте, где он сможет развиваться. Так что я думаю, что его решение повлияет на Бронни и на всё, что будет после него.

К тому же вы не представляете, сколько людей в «Кливленде» с нетерпением ждут возвращения Леброна. Не забывайте, что с возвращением Леброна экономика Кливленда начинает расти. Все зарабатывали деньги, пока Леброн был там. Это город-призрак, но с возвращением Леброна там открылось шесть или семь новых ресторанов. Появились и другие заведения. Там есть лаунж-зоны и хреново казино. Все домашние матчи проходят с аншлагом. Нужно вернуть его в «Кливленд». Это логично», — приводит слова Гарнетта портал Basketball Network.