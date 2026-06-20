Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Миннесота» вернулась в борьбу за Янниса Адетокунбо — инсайдер

«Миннесота» вернулась в борьбу за Янниса Адетокунбо — инсайдер
Комментарии

Авторитетный американский инсайдер Джейк Фишер рассказал, что руководство клуба «Миннесота Тимбервулвз» вновь рассматривает вариант подписания контракта с 31-летним чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) греком Яннисом Адетокунбо, выступающим на позиции тяжёлого форварда за клуб «Милуоки Бакс».

«Миннесота» на этой неделе снова связалась с «Милуоки», чтобы выяснить, что понадобится для ещё одной попытки собрать дуэт Янниса Адетокунбо и Энтони Эдвардса», — написал Фишер в своём блоге.

В минувшем регулярном сезоне-2025/2026 НБА греческий баскетболист принял участие в 36 матчах. В среднем за игру Адетокунбо набирал 27,6 очка, делал 9,8 подбора и отдавал 5,4 результативной передачи. «Милуоки» завершил сезон с результатом 32-50 и впервые за последние 10 лет не сумел выйти в плей-офф НБА.

Читайте далее:
Что будет с Леброном и куда уйдёт Адетокунбо? Межсезонье НБА — LIVE!
Live
Что будет с Леброном и куда уйдёт Адетокунбо? Межсезонье НБА — LIVE!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android