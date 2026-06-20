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Джош Харт подколол члена Зала славы Хэммон после чемпионства «Нью-Йорка»

Джош Харт подколол члена Зала славы Хэммон после чемпионства «Нью-Йорка»
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Защитник «Нью-Йорк Никс» Джош Харт вспомнил о словах тренера «Лас-Вегас Эйсес» Бекки Хэммон, которая ранее сомневалась в способности лидера команды Джейлена Брансона привести клуб к чемпионскому титулу НБА.

«Не буду называть имён, но я всё ещё жду, когда кое-кто признает, что ошибался насчёт человека, который привёл нашу команду к первому чемпионству за 53 года. Я всё ещё жду этого. Насколько я знаю, у них есть возможность общаться с прессой, так что мы будем ждать этих извинений», — приводит слова Харта аккаунт NBA Base в социальной сети X.

В декабре 2023 года чемпионка женской НБА в качестве главного тренера Бекки Хэммон заявила, что «Никс» не смогут взять титул, пока их ключевым игроком остаётся невысокий разыгрывающий Джейлен Брансон. Именно Харт тогда поддержал сокомандника.

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