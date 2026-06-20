«Нью-Йорк, мы сделали это. Знал, что доведём дело до конца». Брансон — о чемпионстве в НБА

29-летний разыгрывающий защитник и лидер клуба «Нью-Йорк Никс» американец Джейлен Брансон высказался насчёт того, что его коллективу удалось стать чемпионами сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Многие люди говорят много негативных вещей. У людей много разных мнений. Но когда вы доказываете, что они неправы, вам действительно не нужно им ничего говорить. Они этого не заслуживают. Чёрт возьми, Нью-Йорк, мы действительно это сделали. Каким-то образом я знал, что мы найдём способ довести дело до конца», — сказал Брансон во время торжественного мероприятия в мэрии Нью-Йорка.