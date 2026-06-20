«Смешанные чувства». Альварадо — о решении Вембаньямы не пожимать руки игрокам «Нью-Йорка»

Защитник «Нью-Йорк Никс» Хосе Альварадо высказался о решении лидера «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы не пожимать руки баскетболистам «Никс» после поражения в финальной серии НБА — 1-4.

«У меня смешанные чувства по этому поводу. Я тоже очень конкурентный человек, но при этом люблю смотреть своим врагам прямо в глаза. Я не отворачиваюсь от них. Я пожимаю им руку, потому что, в конце концов, это всего лишь игра.

Понятно, что тебе не нравится момент поражения. Ты проиграл самый важный матч в своей карьере. Твоя гордость задета. Но впереди у тебя будут и другие такие моменты. Мне кажется, он немного переборщил с тем, как это сделал.

Потому что мне очень нравилось, как он соперничал во время матчей серии. Да, многим не нравилось, что он действовал жёстко и агрессивно, но, брат, мы ведь сражаемся за что-то важное. Пока ты находишься между линиями площадки, я считаю, допустимо практически всё. Но когда игра закончилась, пожми руку сопернику, пожмите друг другу руки и оставьте всё на площадке, — приводит слова Альварадо аккаунт Clutch Points в социальной сети Х.