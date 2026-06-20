Грин признался, что не хотел видеть второе подряд чемпионство «Оклахомы»

Четырёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин признался, что не хотел видеть второе подряд чемпионство «Оклахома-Сити Тандер».

«Все могут делать вид и говорить: «Да мне без разницы, выиграет Оклахома ещё один титул или нет». Но в глубине души ты не хочешь видеть, как другая команда берёт два чемпионства подряд. Мы ведь делали это. Мы были последней командой, которой это удалось, верно? И тебе хочется сохранить за собой хотя бы часть такого наследия», — приводит слова Грина аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.

Напомним, «Голден Стэйт» становились чемпионами в 2017 и 2018 годах. «Тандер» не смогли защитить чемпионский титул, уступив в полуфинале плей-офф сезона-2026 «Сан-Антонио Спёрс».