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Грин признался, что не хотел видеть второе подряд чемпионство «Оклахомы»

Грин признался, что не хотел видеть второе подряд чемпионство «Оклахомы»
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Четырёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин признался, что не хотел видеть второе подряд чемпионство «Оклахома-Сити Тандер».

«Все могут делать вид и говорить: «Да мне без разницы, выиграет Оклахома ещё один титул или нет». Но в глубине души ты не хочешь видеть, как другая команда берёт два чемпионства подряд. Мы ведь делали это. Мы были последней командой, которой это удалось, верно? И тебе хочется сохранить за собой хотя бы часть такого наследия», — приводит слова Грина аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.

Напомним, «Голден Стэйт» становились чемпионами в 2017 и 2018 годах. «Тандер» не смогли защитить чемпионский титул, уступив в полуфинале плей-офф сезона-2026 «Сан-Антонио Спёрс».

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