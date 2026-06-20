Звезда НБА Дончич ответил, за какие сборные болеет на ЧМ-2026 по футболу

27-летний звёздный словенский защитник Лука Дончич, выступающий за калифорнийскую команду «Лос-Анджелес Лейкерс», рассказал, за какие сборные болеет на чемпионате мира по футболу, который в данный момент проходит в Америке.

— Лука, а что ты скажешь насчёт чемпионата мира по футболу? Ты тоже иногда за ним следишь?

— Да, конечно, смотрю. Но, к сожалению, не смогу поехать туда, чтобы посмотреть матчи вживую, хоть я и посол. Но по телевизору. Я смотрю футбол постоянно, да.

— У тебя есть любимая команда [на ЧМ-2026]?

— Не совсем. Может быть, я болею за Бразилию или Испанию. Но у меня нет любимой команды. Я болею за хорошие игры, — сказал Дончич во время общения с прессой.