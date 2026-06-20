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Дончич отреагировал на то, что его одноклубник из США получил паспорт гражданина Словении

Дончич отреагировал на то, что его одноклубник из США получил паспорт гражданина Словении
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27-летний звёздный словенский защитник Лука Дончич, выступающий за калифорнийскую команду «Лос-Анджелес Лейкерс», отреагировал на то, что его 26-летний одноклубник американец Джексон Хэйс, выступающий на позиции центрового, получил на днях паспорт гражданина Словении.

«Я ни к чему не причастен в этой ситуации — просто играю на национальную команду. Но Джексон действительно великолепен, хороший игрок, так что это отличное приобретение», — сказал Дончич во время общения с прессой.

Напомним, Лука в минувшем регулярном сезоне в составе «озёрников» провёл 64 матча. В среднем за игру словенский баскетболист набирал 33,5 очка, делал 7,7 подбора, а также отдавал 8,3 передачи.

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