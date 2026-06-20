Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стивен Эй Смит: «Нью-Йорк Никс» не должен быть фаворитом следующего сезона

Стивен Эй Смит: «Нью-Йорк Никс» не должен быть фаворитом следующего сезона
Комментарии

Известный американский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит заявил, что не считает действующего чемпиона НБА «Нью-Йорк Никс» главным фаворитом следующего сезона.

«Нью-Йорк Никс» не должен быть фаворитом следующего сезона, даже несмотря на чемпионство. Но «Никс» заслуживают считаться фаворитами на выход в финал от Восточной конференции.

Мы не можем сбрасывать со счетов «Оклахома-Сити Тандер». «Тандер» были в седьмом матче финала Западной конференции. «Оклахома-Сити Тандер» были без Джейлена Уильямса и Эй Джея Митчелла, своих второго и третьего скореров», — приводит слова Смита Yahoo Sports.

Напомним, в сезоне-2025/2026 «Нью-Йорк» впервые с 1973 года завоевал чемпионский титул НБА. В свою очередь, «Оклахома-Сити» не сумела защитить чемпионство, уступив «Сан-Антонио Спёрс» в семиматчевой серии полуфинала плей-офф.

Материалы по теме
Грин признался, что не хотел видеть второе подряд чемпионство «Оклахомы»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android