Стивен Эй Смит: «Нью-Йорк Никс» не должен быть фаворитом следующего сезона

Известный американский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит заявил, что не считает действующего чемпиона НБА «Нью-Йорк Никс» главным фаворитом следующего сезона.

«Нью-Йорк Никс» не должен быть фаворитом следующего сезона, даже несмотря на чемпионство. Но «Никс» заслуживают считаться фаворитами на выход в финал от Восточной конференции.

Мы не можем сбрасывать со счетов «Оклахома-Сити Тандер». «Тандер» были в седьмом матче финала Западной конференции. «Оклахома-Сити Тандер» были без Джейлена Уильямса и Эй Джея Митчелла, своих второго и третьего скореров», — приводит слова Смита Yahoo Sports.

Напомним, в сезоне-2025/2026 «Нью-Йорк» впервые с 1973 года завоевал чемпионский титул НБА. В свою очередь, «Оклахома-Сити» не сумела защитить чемпионство, уступив «Сан-Антонио Спёрс» в семиматчевой серии полуфинала плей-офф.