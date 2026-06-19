Дончич объяснил, почему невнимательно следил за финалом НБА

27-летний звёздный словенский защитник Лука Дончич, выступающий за калифорнийскую команду «Лос-Анджелес Лейкерс», рассказал, почему не смотрел каждую игру финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Спёрс» (4-1).

«Для меня это было слишком рано, я просыпался в три часа ночи, поэтому не смотрел [каждый матч]», — приводит слова Дончича портал Basket News.

Напомним, Лука в минувшем регулярном сезоне в составе «озёрников» провёл 64 матча. В среднем за игру словенский баскетболист набирал 33,5 очка, делал 7,7 подбора, а также отдавал 8,3 передачи.