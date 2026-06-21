«Только одну вещь». Таунс рассказал, что попросил у Брансона в день перехода в «Никс»

Форвард «Нью-Йорк Никс» Карл-Энтони Таунс вспомнил свой первый разговор с лидером команды Джейленом Брансоном после перехода в нью-йоркский клуб.

«Я сказал тебе это в первый же день, когда приехал сюда и ты приветствовал меня в Нью-Йорке. Я сказал, что хочу вывести тебя на совершенно другой уровень, такой, которого ты, возможно, даже сам ещё в себе не видел.

Я хочу стать тем напарником, которого у тебя раньше не было. И хочу, чтобы на каждом этапе, куда бы ты ни пошёл, ты никогда не был один. Чтобы рядом всегда был человек, готовый сделать всё что угодно ради твоей защиты и ради защиты этого города.

И взамен я попросил только об одной вещи. Только об одной», — приводит слова Таунса аккаунт NBA Base в социальной сети Х.

После этих слов форвард указал на трофей Ларри О’Брайена, который вручается чемпиону НБА.