Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Только одну вещь». Таунс рассказал, что попросил у Брансона в день перехода в «Никс»

«Только одну вещь». Таунс рассказал, что попросил у Брансона в день перехода в «Никс»
Комментарии

Форвард «Нью-Йорк Никс» Карл-Энтони Таунс вспомнил свой первый разговор с лидером команды Джейленом Брансоном после перехода в нью-йоркский клуб.

«Я сказал тебе это в первый же день, когда приехал сюда и ты приветствовал меня в Нью-Йорке. Я сказал, что хочу вывести тебя на совершенно другой уровень, такой, которого ты, возможно, даже сам ещё в себе не видел.

Я хочу стать тем напарником, которого у тебя раньше не было. И хочу, чтобы на каждом этапе, куда бы ты ни пошёл, ты никогда не был один. Чтобы рядом всегда был человек, готовый сделать всё что угодно ради твоей защиты и ради защиты этого города.

И взамен я попросил только об одной вещи. Только об одной», — приводит слова Таунса аккаунт NBA Base в социальной сети Х.

После этих слов форвард указал на трофей Ларри О’Брайена, который вручается чемпиону НБА.

Материалы по теме
«Нью-Йорк» — самый «трушный» чемпион за последние годы. И вот почему
«Нью-Йорк» — самый «трушный» чемпион за последние годы. И вот почему
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android