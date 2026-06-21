Представители трёх федераций заявили о давлении при подписании письма в ФИБА против России

Представители десяти европейских федераций направили в ФИБА совместное письмо с требованием не допускать сборные России и Беларуси к международным турнирам. Об этом сообщает Mash на спорте.

По информации источника, трое из подписантов заявили, что на них оказали давление и побудили подписаться. Отмечается, что под обращением стоят руководители федераций Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции и Украины. Они считают, что появление российских и белорусских команд под национальными флагами и с государственной символикой противоречит принципам международного спорта.

Федерации предупредили, что не допустят выступлений сборных РФ и РБ под эгидой ФИБА до окончания конфликта на Украине и в случае иного решения готовы отказаться от матчей и принять дополнительные меры.

Источник, близкий к организации, рассказал, что на деле этот документ мало что меняет: участники понимают, что на Лиге наций U21 в баскетболе 3×3 Россия и Беларусь сыграют, и при допуске на Кубок мира большинство команд всё равно выйдут на площадку, иначе им грозит дисквалификация.

Утверждается, что обращение вызвало негативную реакцию в ФИБА. Трое подписантов сообщили, что им пришлось выступить против России и Беларуси по указанию властей своих стран, при этом сами федерации якобы за скорейшее возвращение российских и белорусских спортсменов. Представители ФИБА также выразили недовольство тем, что ряд европейских организаций выдвигает международной федерации ультиматумы.