Фото: игроки ЦСКА в Норильске спустились в шахту и сыграли в стритбол

В субботу, 20 июня, баскетболисты команды Единой лиги ВТБ ЦСКА совершили традиционный визит в Норильск, куда привезли кубок за победу в Евролиге и нынешнем сезоне российского первенства.

Фото: Рустам Имамов («Чемпионат»)

Среди посетивших город в Красноярском крае оказались: к действующим игрокам армейцев Мело Тримблу, Антониусу Кливленду, Самсону Руженцеву и Александру Ганькевичу, которые в третий раз подряд стали чемпионами Единой лиги, присоединились чемпионы Европы 2007 года Захар Пашутин, Алексей Саврасенко и Николай Падиус, чемпион Единой молодёжной лиги Матвей Падиус, экс-игрок НБА, самый высокий человек России Павел Подкользин и баскетбольный блогер, участник чемпионата мира по баскетболу 3х3 Виктор Павленко.

Фото: Рустам Имамов («Чемпионат»)

Игрокам провели экскурсию по местным производствам, а также их спустили в 75-метровую шахту, где они смогли примерить на себя роль шахтёров и поработать на оборудовании. Другая часть отправилась в карьер.

Фото: Рустам Имамов («Чемпионат»)

Затем сегодня, 21 июня, игроки провели мастер-класс для детей, сыграли в стритбол и провели матч с сотрудниками «Норникеля».

Фото: Рустам Имамов («Чемпионат»)