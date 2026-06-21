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«Бойкоты и шантаж неприемлемы». Свищёв — о письме 10 стран к ФИБА о недопуске России

«Бойкоты и шантаж неприемлемы». Свищёв — о письме 10 стран к ФИБА о недопуске России
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на обращение 10 стран к ФИБА с целью не допустить до международной арены сборные России и Беларуси.

«Я считаю, что ФИБА — мощная структура. Пул стран объединился. Можете обратить внимание, что это в основном Северная Европа и прибалтийские страны. Надеюсь, что ФИБА проявит чёткость и покажет свою силу. Десять стран не могут диктовать своё мнение сильной и независимой организации.

Бойкоты, запугивания и шантаж в спорте неприемлемы. Раньше организации, призывающие к бойкоту, лишались права участвовать в соревнованиях, и если ты бойкотировал Олимпийские игры, ты пропускал следующие. Очень надеюсь, что ФИБА проигнорирует это требование, и всё будет нормально. Ни в коем случае нельзя вестись на провокации», — приводит слова Свищёва «Матч ТВ».

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