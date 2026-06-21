«Майами» предложил «Милуоки» обмен с участием Хирроу и 4-х команд ради Янниса Адетокунбо

Руководство команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» предложило «Милуоки Бакс» крупный пакет на четыре коллектива для обмена 31-летнего греческого форварда и чемпиона лиги Янниса Адетокунбо, о чём сообщил инсайдер Эван Сайдери.

«Майами Хит» получают: Яннис Адетокунбо, Бобби Портис, Далтон Кнехт.

«Детройт Пистонс» получают: Тайлер Хирроу + Джейк Ларэвиа.

«Лос-Анджелес Лейкерс» получают: Майлз Тёрнер + Андре Джексон-младший

«Милуоки Бакс» получают: Кел'эл Уэр, Хайме Хакес-младший, Айзея Стюарт, Никола Йович, Маркус Сассер, Карис Леверт, Джарред Вандербилт, 13-й пик, 25-й пик, будущие пики первого раунда и права обмена пиками (через «Майами»).