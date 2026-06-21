Тримбл стал MVP Заполярного матча звёзд и принёс победу своей команде

В воскресенье, 21 июня, в Норильске прошёл традиционный товарищеский матч по баскетболу между работниками «Норникеля» и игроками команды Единой лиги ВТБ ЦСКА, в котором приняли участие и другие легенды российского баскетбола.

Фото: Рустам Имамов («Чемпионат»)

Встреча прошла на площадке спорт-холла «Айка» и носила название «Заполярный матч звёзд». Матч завершился победой команды «Никель» над «Палладием» со счётом 79:74.

Фото: Рустам Имамов («Чемпионат»)

Фото: Рустам Имамов («Чемпионат»)

За «Никель» выступил Мело Тримбл, который не только привёл свою команду к победе, но и был признан самым ценным игроком матча (MVP). В составе «Палладия» на паркет вышел его партнёр по армейскому клубу Антониус Кливленд.

Фото: Рустам Имамов («Чемпионат»)

Армейцы, незадолго до этого в третий раз подряд ставшие чемпионами Единой лиги, привезли в Заполярье завоёванные трофеи — Кубок Белова и Кубок Евролиги.