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Губерниев — о письме к ФИБА о недопуске России: как делить шкуру неубитого медведя?

Губерниев — о письме к ФИБА о недопуске России: как делить шкуру неубитого медведя?
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Комментатор и советник министра спорта РФ Дмитрий Губерниев высказался о коллективном письме 10 стран к ФИБА о недопуске России и Беларуси на международные соревнования по баскетболу.

«У нас вообще не заходит речь, чтобы мы вернулись. Что мы сейчас обсуждаем? Как делить шкуру неубитого медведя? Одно дело, если бы нас допустили, а потом бы Украина написала письмо, которое десять стран поддержали бы, и возникла какая‑то полемика. Но там вообще допуском в баскетболе не пахнет.

Поэтому откуда ты взялся в палате царской, коли не было тебя? Ситуация тяжёлая в баскетбол мы на международной арене не играем, и какое‑то время ещё играть не будем. Это надо принять и предпринимать попытки, чтобы вернуться. Безотносительно Украины и тех стран, которые поддерживают или нет», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

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