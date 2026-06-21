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Ален Хаджибегович продлил контракт с «Локомотивом-Кубань»

Ален Хаджибегович продлил контракт с «Локомотивом-Кубань»
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27-летний катарский баскетболист черногорского происхождения Ален Хаджибегович, выступающий на позициях тяжелого форварда и центрового, продлил контракт с командой Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань», о чём сообщили в пресс-службе краснодарского клуба.

Соглашение с баскетболистом продлили на два сезона.

Ален присоединился к краснодарской команде по ходу сезона-2025/2026, перейдя из саратовского «Автодора». Его статистика за «Локомотив-Кубань» составила: 9,8 очка + 6,5 подбора + 1,4 перехвата + 0,8 блок-шота за 20 минут игрового времени в среднем.

В составе «Локо» он стал обладателем бронзовой медали Единой лиги. Он помог своей команде в серии за третье место обыграть «Зенит» — 3-2.

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