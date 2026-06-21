«Ключевой элемент». Томович — о продлении контракта «Локомотива» с Хаджибеговичем

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Томислав Томович отреагировал на продление контракта с 27-летним катарским баскетболистом черногорского происхождения Аленом Хаджибеговичем, выступающим на позиции центрового.

«Когда Ален присоединился к нам в середине прошлого сезона, то сразу показал, что способен стать ключевым элементом в наших тактических построениях.

Он уже сейчас является зрелым, полезным и хорошо обученным игроком, и при этом у него есть огромный потенциал для дальнейшего роста. Так что мы рады, что Ален будет с нами следующие два сезона», — приводит слова Томовича пресс-служба команды.